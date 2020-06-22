12 ألف زائر من 140 دولة لسوق السفر العربي الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

حققت النسخة الأولى من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام من الأول وحتى الثالث من شهر يونيو، نجاحاً لافتاً وحضوراً قوياً، عبر استقطابها آلاف الخبراء والمتخصصين في صناعة السفر والسياحة.

ركز الحدث الرقمي الذي اجتذب ما يقرب من 12,000 زائر افتراضي من 140 دولة من كافة أنحاء العالم، على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، كما تناول الاتجاهات الناشئة، والفرص والتحديات التي تؤثر بشكل مباشر في صناعة السفر والسياحة في ظل تفشي جائحة كوفيد 19 في العالم، وغيرها من المواضيع الرئيسة ذات الصلة.

في المجمل، شهد الحدث انعقاد 11,301 اجتماع ثنائي مجدول مسبقاً، حاز أكثر من 92% منها تصنيفاً متقدماً بلغ أربعة أو خمسة من أصل خمس نجوم.

كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً مدة 30 دقيقة بين المحررين والعارضين والمشترين، و23 جلسة فيديو عبر البث المباشر، تضمنت أسئلة وأجوبة واستطلاع رأي الحضور، جنباً إلى جنب مع عروض تقديمية بهدف تعزيز تفاعل الجمهور.

بشكلٍ عام، حققت الندوات الرقمية أكثر من 24,000 مشاهدة على مدى ثلاثة أيام متتالية.

في هذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «بالنظر إلى تنظيم هذا الحدث المرة الأولى، فإن النتائج كانت مبهرة وأكدت مجدداً استراتيجيتنا الواضحة في دعم صناعة السفر والسياحة في المنطقة.

إن السمة الأبرز التي ميزت هذا الحدث، هي المرونة والتصميم التي أبداها جميع المشاركين لتجاوز هذه الأوقات الصعبة.

كما أكد الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي التزامنا الكامل تنظيم فعالية تحمل نهجاً بنّاءً ورؤية إيجابية للمرحلة المقبلة، فضلاً عن توفير فرص التواصل ضمن مجتمع السياحة والسفر».

وأضافت كورتيس: «كان هناك الكثير من النقاط البارزة والمواضيع المهمة التي تم التطرق إليها خلال الحدث، بحيث يصعب اختيار أو تسليط الضوء بشكلٍ محدد على جلسة دون أخرى. ومن الإنصاف القول إن الحدث ككل كان ذا أهمية وفائدة، وهو ما لمسناه من خلال ردود أفعال وآراء المشاركين».

كان أبرز أحداث اليوم الافتتاحي، المقابلة التي أجراها جون ستريكلاند مع السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات وأحد أبرز الخبراء في صناعة الطيران، والذي تطرق فيها إلى تأثير جائحة كوفيد 19 في قطاع الطيران، والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة تبعات وآثار هذه الجائحة.

ومن الجلسات البارزة التي أقيمت خلال اليوم الأول، جلسة بعنوان: وكالات السفر عبر الإنترنت والتوزيع المرتبط بالجولات السياحية ومناطق الجذب في مرحلة ما بعد كوفيد 19، حيث ركزت على تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت، كما ناقشت مرحلة التعافي من أزمة كوفيد 19 وتأثيرها في منظمي الرحلات ومناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط.

أما في اليوم الثاني، فقد سلط منتدى السياحة الصينية الضوء عن كثب على الفرص المتاحة التي يوفرها سوق السفر الصيني الخارجي، كما ناقش الخطوات الواجب على الوجهات ومعالم الجذب السياحي في العالم اتخاذها لطمأنة السياح الصينيين، بأن وجهاتهم آمنة وجاهزة لزيارتها.

في اليوم الثاني أيضاً، ناقش مجموعة من الخبراء خلال جلسة مرحلة التعافي: استراتيجية السياحة للمستقبل استراتيجيات التنمية السياحية لبدء تعافي صناعة السياحة مجدداً، حيث أكد فيها كيث تان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سنغافورة، الدور الذي تلعبه الحكومات في تسهيل تعافي قطاع السياحة من خلال «الممرات الخضراء» والاتفاقيات المشتركة في مجال الطيران، وأشار في الوقت ذاته إلى ما تم إنجازه بين سنغافورة والصين لوضع معايير مشتركة للسماح بالسفر بين البلدين.

وأقيمت في اليوم الأخير من الحدث، مقابلة مع جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير»، وأكد فيها عزمه بدء العمليات التشغيلية لشركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة في أبوظبي، كما أقيمت عدة جلسات وندوات رقمية بما فيها المؤتمر الدولي للاستثمار في السفر، قمة السياحة المسؤولة، آثار كوفيد 19 المترتبة على الضيافة المسؤولة، إضافة إلى تفاعل مع المؤثرين ليكونوا جزءاً أساسياً من خطط التسويق في مرحلة التعافي من أزمة كوفيد 19.

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