المرحلة الأولى من الربط الخليجي عبر السكك الحديدية في 2023

المصدر: (أبوظبي ــ رامي سميح)

قال خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، خلال جلسة نظمتها وزارة المالية في الدولة عبر الإنترنت، إن مشروع الربط الخليجي الموحد عبر السكك الحديدية هو مشروع مهم سيسهل انتقال كافة السلع بين الدول، ونأمل انطلاقه في 2025.

وأضاف أن هناك أجزاء من المشروع نفذتها الإمارات والسعودية بالفعل. وأكد أنه من المتوقع ربط الإمارات والسعودية وعمان في المرحلة الأولى بحلول 2023، بينما ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت في 2025.

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