«سبينس» تتيح توصيل الطلبات عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «سبينس» في إطار شراكتها مع اقتصادية دبي خدمتها الإلكترونية، لتوصيل كل أغراض البقالة والسلع الأساسية طازجة لكل المستهلكين في دبي اليوم، لـتعزّز بذلك تشكيلة منتجاتها، وتقدّم للمستهلكين خدمة تسوق آمنة وسريعة، وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كل الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات.

وتأتي الخدمة استجابة مباشرة لسلوكيات المستهلكين المتغيّرة، وإقبالهم المتزايد على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت. وتتوقع «سبينس» إقبالاً مستمراً في الطلب على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: «تركز اقتصادية دبي على تعزيز خدمات البيع بالتجزئة، عبر المواقع الإلكترونية لضمان تأمين كل احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف المنتجات اليومية. وتتمتع «سبينس» بسجل حافل في تقديم منتجات جديدة عالية الجودة، وستضيف الخدمة الجديدة المزيد من الراحة والأمان، لتلبي حجم الطلب المتزايد في المجتمع، بالإضافة إلى دعم مختلف الموردين، الذين يشكلون سلسلة توريد التجزئة».

وأوضح سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لدى «سبينس» مع إطلاق الخدمة الإلكترونية في فترة تسودها التحديات الاقتصادية نتيجة وباء (كوفيد 19)، نضع بمتناول عملائنا وسيلة فعالة ومريحة وآمنة لشراء منتجاتهم الاستهلاكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز