اقتصادية دبي تدعو مستخدمي «هواوي» للاستفادة من تطبيق مستهلك دبي

المصدر: دبي- البيان

دعت اقتصادية دبي مستخدمي أجهزة هواوي الذكية، إلى الاستفادة من تطبيقها الذكي والمبتكر «مستهلك دبي» والمتوفر عبر متجر تطبيقات هواوي، والذي يهدف إلى تعزيز خدمات المستهلكين، ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وحمايتها، لا سيما في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا «كوفيد-19».

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: سعداء للغاية بتعاوننا مع هواوي، لإتاحة تطبيق «مستهلك دبي» لشريحة واسعة من مستخدمي الأجهزة الذكية للشركة.

واقتصادية دبي ملتزمة بالتحول الذكي في الإمارة، ونشهد باستمرار أعداداً متزايدة من المستهلكين الذين يرغبون باستخدام التطبيق للتواصل معنا ولزيادة الوعي بحقوقهم. كما يضمن توفر التطبيق للمستهلكين ضمن منصة هواوي، استمرارية وصولهم إلى خدمات حكومة دبي بأمان وهم في منازلهم، من خلال أجهزة هواوي الذكية، بعيداً عن القيود التي فرضتها جهود الوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

ويتيح التطبيق للمستخدمين التواصل بسهولة مع اقتصادية دبي، بهدف حماية حقوقهم، مع الحفاظ على مبادئ التباعد الجسدي والبقاء في المنزل، وذلك من خلال توفير قناة رسمية للمستهلكين والتجار على حد سواء، ليتمكنوا من تسجيل وتتبع الشكاوى.

وتم إدراج تطبيق «مستهلك دبي» ضمن قائمة أفضل تطبيقات الإمارات من هواوي، وهي مجموعة مختارة من التطبيقات الأساسية والشائعة المتاحة لسكان دولة الإمارات وزوارها، والتي تسلط الضوء على المحتوى والخدمات المحلية.

وتمت إضافة تطبيق «بوابة الملكية الفكرية» على متجر تطبيقات «هواوي»، ويعتبر التطبيق منصة ذكية خاصة بتلقي شكاوى التعدي على العلامات التجارية، ويستقبل جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية. كما يمكن من خلاله تتبع عمليات التفتيش والمصادرة التي يقوم بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، فضلاً عن الحصول على بيانات وتقارير متعلقة بهذه الإجراءات.

ويتماشى التطبيق مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التحول الذكي للعمليات، الأمر الذي يخدم بدوره المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية من القطاع الخاص. وقال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بالإمارات: «تشعر هواوي بالفخر لدعم اقتصادية دبي في توسيع خدماتها الذكية وإيصالها إلى مستخدمي هواوي عبر متجر تطبيقات هواوي.

ويركز متجر تطبيقات هواوي على الجودة والابتكار والأمن، ويعدّ المستوى الممتاز الذي تتمتع به تطبيقاتنا عامل الجذب الأساسي لـ400 مليون مستخدم نشط شهرياً إلى هذه المنصة في جميع أنحاء العالم. ونوفر من خلال تطبيق»مستهلك دبي«في محفظتنا، تجربة رائعة إضافية لمستخدمي هواوي في الإمارات، وسنساعدهم على الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وحماية حقوقهم الاستهلاكية في نفس الوقت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز