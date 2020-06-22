سياحة أبوظبي تدشّن برنامجاً لضمان سلامة الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد أبوظبي لإطلاق خطتها الاستراتيجية للقطاع السياحي بالتزامن مع العودة التدريجية التي يشهدها القطاع عالمياً، في وقت باشرت فيه الإمارة تخفيف عدد من القيود والإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي، ومن بين المبادرات العديدة التي قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بإطلاقها للارتقاء بمعايير الصحة والنظافة وتوحيدها عبر جميع الشركات والمؤسسات ضمن قطاع السياحة، تأتي شهادة Go Safe، البرنامج الأول من نوعه في المنطقة والذي يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والسلامة في الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في الدائرة: وضعت أبوظبي معايير جديدة لإنعاش القطاع السياحي، بعد الإشادة الدولية بالنهج الاستباقي الذي تعاملت من خلاله الإمارات مع مستجدات المرحلة الراهنة.

وفي وقت نتطلع فيه إلى إعادة تنشيط القطاع السياحي في العاصمة، هدفنا ليس فقط تلبية، بل التفوق على كافة المعايير المعتمدة دولياً من خلال استراتيجية تضع صحة وسلامة المستهلك في طليعة أولوياتها وأضاف: يعد إطلاق البرنامج، خطوة أولى في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعناها للنهوض بالقطاع السياحي، والتي تضع مصلحة المستهلكين في مقدمة أولوياتها.

كما سنقوم بالإعلان عن مبادرات وبرامج مماثلة،

ويركز برنامج Go Safe على المنشآت الفندقية ومرافق الترفيه لضمان جهوزيتها واستعدادها لاستئناف استقبال الزوار، وتم منح أول شهادة Go Safe لفندق دبليو أبوظبي في جزيرة ياس ليكون أول الحائزين عليها في الإمارة، ومن المقرر أن يتبعه ست منشآت فندقية أخرى، منها 4 معالم سياحية، ومتنزهان، ومركزان تجاريان، وشاطئ عام.

يهدف البرنامج إلى تغطية مختلف الوجهات والمنشآت السياحية في العاصمة، بما فيها المزيد من المراكز التجارية والمطاعم والمتنزهات والمرافق العامة. وبموجب الخطوة الأولى من البرنامج، يتعين على الوجهات والمنشآت السياحية إجراء تقييم ذاتي وفقاً للقواعد الإرشادية والمبادئ التوجيهية التي حددتها الدائرة.

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