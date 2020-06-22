التسوّق الإلكتروني خيار مثالي في دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت مجلة فوغ بزنس: إن الشرق الأوسط يبقى سوقاً مهماً للغاية للعلامات التجارية الفاخرة، حيث يعد الإنفاق بالمنطقة من بين أعلى المعدلات في العالم على أساس نصيب الفرد.

وأضافت المجلة الإلكترونية التابعة لمؤسسة «كونديه ناست» اللندنية، إن مراكز التسوق في دبي باتت مفتوحة فعلياً بالكامل، مع الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي. وكما هي الحال في معظم الأسواق أثناء الإغلاق، أصبحت التجارة الإلكترونية خيار التسوق في الشرق الأوسط. وكشفت «مونتروي» علامة الحقائب والإكسسوارات الجلدية الناعمة في دبي عن تحسن مبيعات التجارة الإلكترونية بعد إغلاق متاجرها في جميع أنحاء المنطقة.

ويقول المؤسس المشارك سمير أغيرا: منذ الإغلاق، شهدنا ارتفاعاً طبيعياً في المبيعات على منصات مثل متجر «أوناس» التابعة لمجموعة الطاير، وهي لاعب رئيسي في التجارة الإلكترونية الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتُدير أيضاً هارفي نيكولز بدبي وبلومنجديلز في دبي والكويت.

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