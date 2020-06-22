الأسهم القيادية تقلّص وتيرة تراجع الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قلّصت أسهم قيادية يتصدرها «إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» وتيرة تراجع الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع، مع تعرض معظم أسهم البنوك لضغوط بعد سعي المستثمرين لجني الأرباح عقب مكاسبها الأسبوع الماضي، فيما شهدت أسهم العقار عمليات شراء انتقائية، في وقت انخفضت السيولة دون 220 مليوناً مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وتراجع سوق دبي 0.94% إلى مستوى 2058.85 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك مقابل ارتفاع العقار والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.24% ليغلق عند 4334.74 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا البنوك. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 216.5 مليون درهم، منها 161.5 مليوناً في دبي، و55 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 261.3 مليون سهم، موزعة بواقع 233.5 مليوناً في دبي و27.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3435 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 3% مع تراجع «دبي الإسلامي» 2.51% و«الإمارات دبي الوطني» 3.91%. فيما ارتفع قطاع العقار 0.6% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.73% و«إعمار مولز» 1.56% و«داماك» 1.64% فيما انخفض «أرابتك» 1.79% و«ديار» 0.34% و«إعمار للتطوير» 0.47% و«الاتحاد العقارية» 1.84%. وصعد قطاع الاستثمار 0.73% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.88% و«سوق دبي المالي» 0.99% فيما هبط «شعاع كابيتال» 3.05%، وارتفع قطاع النقل 1.3% مع صعود «العربية للطيران» 0.88% و«أرامكس» 1.73% فيما هبط «الخليج للملاحة» 0.96%.

وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط بسيولة 42.3 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 18.7 مليوناً، ثم «أمانات» 14.46 مليوناً، وسجل «أرامكس» أكبر ارتفاع بنسبة 1.73%، فيما كان «دبي التجاري» الأكثر انخفاضاً 5%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 32.48 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع الاتصالات 0.71% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط قطاع العقار 2%، وتراجع قطاع الطاقة 0.4 % .

ونزل قطاع الاستثمار 3.58%، فيما ارتفع قطاع البنوك 0.5% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.88% فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.58% و«أبوظبي الإسلامي» 0.79 %.

وهيمن «الدار» على النشاط جاذباً 15 مليون درهم. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 14.04% فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً 5%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 5.6 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

* قالت مجموعة «جي إف إتش» المالية، إن وكالة فيتش العالمية، أعادت تأكيد تصنيف (IDR) الطويل والقصير الأجل للمجموعة، بالمستوي «B»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن فيتش ترى أن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الجاري، ساعد على تعزيز معدل السيولة لدى المجموعة.

* يعقد مجلس إدارة شركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، اجتماعاً في 24 يونيو، لمناقشة البيانات المالية الموحدة وغير المدققة عن الربع الأول من العام الجاري.

* وافقت عمومية شركة «صناعات أسمنت الفجيرة»، على عدم توزيع أرباح على المساهمين، سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة، وعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، كما صادقت على الانسحاب من بورصة الكويت.

* يعقد بنك الفجيرة الوطني، اجتماع مجلس إدارة في 24 يونيو لمراجعة أداء البنك وقطاعات أعماله.

* أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، إعادة تأكيد تصنيفه من قبل مؤسسة «موديز» عند «Baa /‏ P-2».

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