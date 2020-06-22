غرفة دبي تنظم ندوة عن ضمان سلامة الموظفين

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال، مؤخراً، ندوة افتراضية حول ضمان الصحة والسلامة المستدامة للموظفين في مكاتبهم ومقرات ومباني العمل، في ظل الظروف الحالية المتعلقة بانتشار جائحة «كورونا».

وناقشت الندوة، التي نظمها فريق عمل المباني الخضراء، التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، أعلى معايير السلامة والصحة لقاطني المباني، وخصوصاً ضمان جودة الهواء والمياه في المبنى، ومعايير الراحة والسلامة المتبعة فيه، وفي ظل التحديات الحالية، واتباع تدابير وإرشادات وقائية، وعودة الموظفين إلى مكاتبهم، باتت الشركات أكثر تركيزاً على صحة وسلامة موظفيها داخل مكاتبهم، الأمر الذي ينعكس على سعادة الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي، حول أهمية ضمان الصحة والسلامة الدائمة لفرق العمل ومستخدمي المباني، وخاصة في هذه الفترة، التي تشهد العودة التدريجية للعمل من المكاتب، بعد فترة انقطاع بسبب انتشار الفيروس.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، إلى أن الشركات بحاجة لإدراك المسؤولية الملقاة على عاتقها، في ما يتعلق بحماية موظفيها، خصوصاً أن هذه الإجراءات تصب في نهاية الأمر، لصالح الشركات والمؤسسات، لأن الموظف الآمن والصحي، يعني موظفاً سعيداً وقادراً على الإنتاجية.

وتحدث خلال الندوة، ماركوس بيش، المدير العام لشركة «سمرتاون انتيريورز»، حول مدى جاهزية بيئة العمل للعودة إلى العمل، في حين تحدث جورج أبراهام نائب مدير العمليات الهندسية في مستشفى زليخة، حول البيئة الاستشفائية المستدامة.

وأشار ماركوس بيش، إلى أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، تسبب في تسريع إحداث تحولات جوهرية على مستوى مكاتب ومقرات الشركات، وترافق هذا مع زيادة الاعتماد بشكل ملحوظ على الحلول التقنية، مؤكداً على ضرورة تبني كافة الجهات والشركات، مقاربة مدروسة حيال عودتها إلى العمل، تأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة، منها التواصل الممنهج مع الموظفين، والتأكد من معرفتهم التامة بالتعليمات الجديدة، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب، تمهيداً لعودة الموظفين، والحفاظ على التزام الجميع بالإجراءات الوقائية المتبعة.

وبدوره، سلط جورج أبراهام نائب مدير العمليات الهندسية في مستشفى زليخة، الضوء على أهمية توفير بيئة عمل استشفائية مستدامة، تراعي أفضل معايير السلامة والأمان المعتمدة في المباني، وشدد على ضرورة ضمان صحة وراحة مستخدمي المبنى، من خلال تبني مفهوم بيئة العمل الاستشفائية، وتحسين المرافق، وخاصة في المستشفيات.

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