رفض استخدام الاحتياطي لخفض خسائر «الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

رفض مساهمو شركة «الاتحاد العقارية»، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد الخميس الماضي، استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.88 مليون درهم لتخفيض الخسائر المتراكمة وفقاً لميزانية الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وذكرت الشركة في بيان أمس على سوق دبي المالي، أنه تم أيضاً رفض تجديد الموافقة الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 18 أبريل 2019 لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، وتفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

وأقرت العمومية انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم في مجلس الإدارة للدورة القادمة، خليفة الحمادي، بن غ. فتحي، ضاحي المنصوري، كلار جورج، محمد الفردان، درويش الكتبي، وعبدالوهاب الحلبي. ووافقت العمومية أيضاً على التصريح لأعضاء مجلس الإدارة بالمشاركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. كما وافقت على تعيين شركة «مزارز» لتدقيق ميزانية عام 2020 وتحديد أتعابها بمبلغ 636 ألف درهم.

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