«الإمارات دبي الوطني كابيتال» تغلق بنجاح أول إصدار لصكوك استدامة بـ 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

نجحت «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال»، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، في إغلاق أول إصدار لصكوك استدامة بالدولار الأمريكي لصالح البنك الإسلامي للتنمية.

وتولت «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال» مهام المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لهذا الإصدار الذي شكل علامة فارقة في المسيرة التشغيلية للبنك الإسلامي للتنمية، وحصل على تصنيف من فئات AAA/‏AAA/‏Aaa مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش» على التوالي.

وبلغت قيمه هذه الصكوك 1.5 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وشكل نجاح هذا الإصدار شهادة على الالتزام الدائم والمستمر للبنك الإسلامي للتنمية بإعطاء الأولوية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وفقًا للاحتياجات الإنمائية المحددة لـ 57 دولة عضو فيه. وفي دليل إضافي على هذا الالتزام، أصبح البنك الإسلامي للتنمية أول مؤسسة حاصلة على تصنيف ائتماني من فئة AAA وكذلك أول مؤسسة مصرفية ذات أهداف اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار صكوك «خضراء» - مخصصة لتمويل مشاريع تنموية صديقة للبيئة - وذلك في شهر نوفمبر من العام 2019.

وقال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: للشركة علاقة طويلة الأمد مع البنك الإسلامي للتنمية، ويسرنا دعم إصدار البنك لصكوك الاستدامة التي نصفها بالتاريخية، والتي ستدعم الانتعاش والنمو والتنمية المستقبلية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يواجهون فيه التداعيات المستمرة لهذا الوباء. وتظهر الصفقة أيضاً القدرات المتزايدة لبنك الإمارات دبي الوطني في مجال التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وهو مجال ستزداد أهميته ودوره في ظل سعي الشركات في جميع أنحاء العالم إلى الحفاظ على مرونتها وقوتها خلال هذه الأوقات الصعبة ومعاودة الازدهار مستقبلاً.

مساعدة

سيتم تخصيص عائدات إصدار صكوك الاستدامة بما يتماشى مع إطار التمويل المستدام للبنك الإسلامي للتنمية (ضمن فئة المشاريع الاجتماعية)، لمساعدة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية على معالجة آثار وباء «كوفيد 19»، وكجزء من حزمة المساعدات التي يقدمها البنك لهذه الدول، البالغة 2.3 مليار دولار للحد من تداعيات انتشار هذا الوباء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز