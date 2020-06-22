«دبي الدولي» ثالث أفضل مطار صديق للعائلات عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حل مطار دبي الدولي في المركز الثالث ضمن قائمة أفضل عشرة مطارات في العالم صداقة للعائلات وضعها موقع«سيمبل فلاينغ»، متقدماً على مطار زيوريخ الدولي، وأمستردام سخيبول الدولي، ومطار سيئول أنشيون، وهونغ كونغ الدولي، ومطار بيرث في أستراليا، ومطار بالتيمور واشنطن الدولي، ومطار مومباي الدولي. وتصدر القائمة مطارا شانغي سنغافورة وسان فرانسيسكو الدولي.

وذكر تقرير الموقع البريطاني المتخصص في الطيران، أن مطار دبي الدولي يضم منطقة مخصصة للعائلات والأطفال الصغار، بحيث يمكنهم إطلاق العنان لأنفسهم هناك وقال: لا تتوفر فقط منطقة اللعب القياسية ومحطة تغيير الطفل، ولكن ستجد أيضاً أجهزة تلفزيون بها رسوم متحركة للأطفال وألعاب تفاعلية.

وأضاف: علاوة على ذلك، هناك حلبة القفز للألعاب الحرة، وهناك أيضاً عربات مجانية بالقرب من منطقة إجراءات الدخول، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من خيارات الطعام المناسبة للأطفال، أيضاً هناك مقهى نوتيلا يقدم ضيافة فريدة من نوعها.

وقال الموقع: قد يبدو السفر في العطلة الصيفية هذا العام مختلفاً كثيراً، لكن هذا لم يمنع البعض من التخطيط لرحلته القادمة، فإذا كنت تفكر في اصطحاب أطفالك في عطلة قريباً، قد يكون من المفيد معرفة المطارات التي تعتني بأطفالك بشكل أفضل، ولعل البعض لاحظ أن بعض مطارات العالم تلبي احتياجات العائلات بشكل أفضل من غيرها.

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