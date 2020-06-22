الإمارات تحتفظ بالمواهب العاملة رغم «كوفيد 19»

المصدر: دبي - سيد صالح

رأى المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات قدمت مثالاً نموذجياً في منع فيروس «كوفيد-19» من تجفيف منبع المواهب والقدرات لدى جهات العمل المختلفة بها، وخاصة الشركات الناشئة.

ونشر المنتدى تقريراً عن وجوب حماية أصحاب المواهب والمهارات المهنية الفائقة من ترك أماكن عملهم قسراً بسبب الخوف من انتشار الفيروس.

وأكد التقرير أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي اتخذت تدابير فاعلة في هذا الشأن عندما أعلنت حكومتها في وقت سابق عن قرارات من شأنها تسهيل عودة المقيمين العالقين خارج الدولة وغير قادرين على العودة إليها بسبب «كوفيد-19» الذي أوقف حركة الطيران الدولي.

وأشار إلى اجتماع مجلس الوزراء في الإمارات بتاريخ 30 مارس الماضي والذي وافق فيه على التمديد التلقائي لتصاريح الإقامات وكذلك بطاقات الهوية الوطنية للمقيمين العالقين والتي انتهت صلاحياتها أول مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، على أن يكون التمديد لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد دون احتساب أي غرامات أو رسوم إضافية.

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