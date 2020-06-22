«أليجيون» تطرح حلول دخول لا تلامسية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة أليجيون الشرق الأوسط، المزود العالمي للمنتجات والحلول الأمنية، عن مجموعتها الشاملة من حلول الدخول اللا تلامسية الذكية والآمنة، مع تركيز خاص على المباني السكنية، المرافق التعليمية والصحية والمكاتب التجارية. هذا وتوفر «أليجيون» هذه الحلول المبتكرة للشركات في دولة الإمارات، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأمن والسلامة فيها. وقال د. جيف بينيت، المدير التجاري للشركة: « توفر حلول الأبواب اللا تلامسية إمكانية الدخول والخروج بسلاسة وبطريقة تتماشى مع تلك المتطلبات الجديدة، كما تضمن تجربة جودة فريدة، وهادفة للجميع.

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