«إمباور» تقدم إرشادات لاستمرار خدمات التبريد خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

شجّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، متعامليها على تطبيق خطوات بسيطة لضمان استمرار خدمات التبريد خلال فصل الصيف، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة ويقابله ارتفاع الطلب على خدمات التبريد من المستهلكين. مؤكدة حرصها على زيادة رضا وسعادة متعامليها عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول في قطاع أنظمة التبريد من دون أعطال أو انقطاع.

وأوضحت «إمباور» أن الخطوات الضرورية التي يجب على المتعاملين الالتزام بها لضمان استمرار الخدمة خلال فصل الصيف من دون انقطاع، تتمثل في ضرورة قيام المتعاملين بتحديث بياناتهم والتأكد من رقم حساب المستهلك، ورقم التسجيل؛ لتجنب أي خطأ في عملية الدفع. والعمل على إجراء الصيانة الدورية على أجهزة التبريد، والتأكد من تنظيف فلاتر الهواء بصفة مستمرة، وسداد الفواتير بشكل منتظم؛ باستخدام خياراتها المتعددة للدفع، عند وقبل مواعيد استحقاقها؛ لتلافي انقطاع الخدمة التي يترتب عليها دفع رسوم إعادة توصيل الخدمة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور: تسعى المؤسسة إلى توفير أفضل وأجود خدمات تبريد المناطق المستدامة للمتعاملين؛ وتثق بوعيهم بتجنب ما قد يسبب الأعطال وتطبيق الإرشادات التي تضمن إمدادهم بخدمات تبريد ذات جودة عالية خلال هذا الموسم.

وأوضح أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها إمباور، والتي تطورها عاماً بعد عام، تساعد المتعاملين على مراقبة وتخطيط استهلاكهم من طاقة تبريد المناطق؛ الأمر الذي يساهم بدوره في خفض معدلات استهلاك الطاقة، وتحقيق وفور كبيرة.

وتقدم «إمباور» خيارات متعددة للدفع إذ من الممكن الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، والتحويل المصرفي عن طريق أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، وHSBC، والمشرق، وفروع الأنصاري للصرافة، وتطبيقات الهاتف المحمول عبر نور بنك و«دبي الآن». كما طبقت الشركة مؤخراً خدمة التسجيل الإلكتروني، حيث لا يجب على المتعاملين الحضور بأنفسهم إلى مقر المؤسسة أو مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها، كشرط أساسي ومُلزم للتسجيل في خدمات تبريد «إمباور» ولاحقاً البدء بالحصول على الخدمات وإنجاز ما يتصل بها من معاملات.

وأضافت الشركة «أداة الحاسبة الإلكترونية» إلى موقع الشركة الإلكتروني والتي تساعد متعامليها على مراقبة وتخطيط استهلاكهم من طاقة تبريد المناطق، ما يساهم في خفض معدلات استهلاك الطاقة وتحقيق وفور كبيرة في هذا المجال.

وأكدت «إمباور»، جهوزيتها للتعامل مع أية تحديات قد تطرأ خلال فصل الصيف؛ وذلك من خلال حملات الصيانة الدورية المستمرة، واستخدامها أحدث التقنيات العالمية في محطات تبريد المناطق الموزعة على عدة مناطق في دبي؛ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق، في الإمارة، ولضمان تقديم خدمة تبريد المناطق ضمن مواصفات عالمية وصديقة بالبيئة، إضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق الوفور في استهلاك الكهرباء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز