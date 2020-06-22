«جلفار» تعاود تصدير منتجاتها إلى السعودية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، استئناف تصدير أدوية الشركة إلى السعودية والكويت والبحرين وعمان، وذلك بعد تجاوز الحظر المؤقت الذي طال منتجات الشركة في السوق السعودي، إضافة للنتائج الإيجابية لعمليات التفتيش التي نفذها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وإدارة التسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة الكويتية بمصانع الشركة.

100 منتج

وأوضح الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»، أن عودة مبيعات الشركة في السوق السعودي، وتصدير 100 منتج دوائي مسجل في العامة للغذاء والدواء في السعودية، بعد رفع التعليق المؤقت المفروض على صادرات «جلفار» إلى المملكة، يؤكد نجاح الاستراتيجية التي تبنتها الشركة لتطوير عمليات التصنيع، وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقارير عمليات التفتيش التي شهدتها مصانع الشركة خلال الفترة الماضية.

شاحنات

وأضاف: تنفيذاً لقرار إلغاء الحظر، غادرت مقر الشركة الرئيس في رأس الخيمة، مجموعة من الشاحنات المحملة بالمستحضرات الدوائية التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، والمسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، وعددها 100 مستحضر دوائي، في أعقاب تأكيد عمليات تفتيش جميع أنشطة مصانع الشركة من قبل فرق وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، لمطابقة الدواء الإماراتي لمواصفات الجودة العالمية.

وأكد أن الشركة ستواصل التعاون مع جميع السلطات والهيئات المختصة في المنطقة حالياً وفي المستقبل، فيما تمضي قدماً في بيع منتجاتها في 50 سوقاً مختلفة حول العالم، ما يؤكد إنجازاتها وسجلها الحافل في المنطقة منذ نحو 40 عاماً.

وأشار إلى أن للشركة 12 مصنعاً في مقرها الرئيس برأس الخيمة، ومصنعاً في جبل علي بدبي، علاوة على 3 مصانع في السعودية وإثيوبيا وبنغلاديش، ويشكل إنتاجها الدوائي جزءاً مهماً في دعم الرعاية الصحية لأكثر من 50 بلداً حول العالم، وتوفر حلولاً علاجية لكثير من الأمراض، بما في ذلك الأمراض المزمنة، كالسكر والضغط والكلى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز