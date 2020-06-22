منطقة عجمان الحرة تطلق مجمع «بوليفارد»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت «منطقة عجمان الحرة» بوليفارد عجمان التجاري الجديد، ليكون أحدث مجمّعات الأعمال في المنطقة الحرة، ويتضمن المركز الجديد مجموعةً من المكاتب ومقرات الأعمال المزوّدة بأحدث التقنيات، ويقدم للشركات باقةً من الخدمات المتكاملة لدعمها في إطلاق أعمالها في عجمان، مساهماً بذلك في زيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم توسع الشركات في الدولة تحقيقاً لرؤية المنطقة الحرة وتماشياً مع «رؤية عجمان 2021».

ويأتي هذا الإطلاق استمراراً للمبادرات والمشاريع التي تنفذها «منطقة عجمان الحرة» لتعزيز مكانتها كوجهةٍ رائدة للاستثمارات الخارجية والشركات الدولية، وتسليط الضوء على الميزات التنافسية التي تتفردُ بها الإمارة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة ومرونة الأُطر التشريعية فيها.

ويتكون بوليفارد عجمان من مبنيين مؤلفين من ستة طوابق بمساحةٍ إجمالية تبلغ 9,617 متراً مربعاً، ويتضمن المبنيان 213 وحدةً مزودة بأحدث التقنيات مُخصصة للاستخدام كمكاتب ومقرات أعمال وصالات عرض، فضلاً عن رُدهات الاستقبال والمرافق المشتركة الحديثة، ومواقف خاصة ويشكل هذا المركز وجهةً مثالية لإطلاق الأعمال وافتتاح أفرع ومقرات للشركات الدولية.

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