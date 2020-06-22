بدء تسليم منازل المرحلة الثالثة من «نسمة»

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت «أَرادَ» بتسليم منازل المرحلة الثالثة من مشروع نسمة السكني في الشارقة الجديدة. وبدأ العمل على المرحلة الثالثة من المشروع الذي يضمّ 197 فيلا ومنزل «تاون هاوس» في ديسمبر 2018، وانتهى بناء 103 منازل فيه على أن تُستكمل الوحدات المتبقية بنهاية شهر يونيو.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أَرادَ»: نفتخر بتمكّننا من تسليم المنازل خلال هذه الفترة الصعبة التي يواجهها قطاع العقارات والمجتمع ككلّ. لقد عملت «أَرادَ» بجهد لتحافظ على التزاماتها تجاه العملاء مع مراعاة صحة وسلامة الموظفين والعمّال في الموقع. ونركّز حالياً على تسليم المرحلتين المتبقيتين من هذا المشروع الملفت بحلول نهاية هذا العام.

وأصبح مشروع نسمة السكني الأسرع مبيعاً بالشارقة، حيث بيعت المرحلة الأولى منه كاملةً في أقلّ من شهر. ويضم المشروع الذي أُطلق في مارس 2017 إجمالي 993 فيلا ومنزل «تاون هاوس» يجري تسليمها على 5 مراحل. وبدأت «أَرادَ» تسليم المنازل في مايو 2019 ويُتوقع أن تسلّم منازل المرحلتين الأخيرتين بحلول نهاية 2020.

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