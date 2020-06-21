"التعاون الخليجي": 4 دول تشارك في تهيئة الظروف لإطلاق عملة خليجية موحدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال جلسة نظمتها وزارة المالية الإماراتية اليوم عبر الإنترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، عن مشاركة 4 دول في مجلس النقد الخليجي للعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملة خليجية موحدة.

وأضاف العبري، خلال جلسة نظمتها وزارة المالية اليوم عبر الانترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي، أن هناك متطلبات فنية ومالية تتعلق بالسياسة النقدية والمالية لابد من الاتفاق عليها حتى نمضي قدما في انشاء العملة الموحدة، ونأمل للوصول إلى اتفاق بِشأنها خلال السنوات القادمة حيث من الصعب تحديد تاريخ معين لبدء العمل بهذه العملة حالياً.

وأكد العبري أن المجلس يعمل في الوقت الحالي على تأسيس منظومة متكاملة للأمن الغذائي والمائي وأيضا الدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم العمل عليها ومن المقرر الاتفاق على آليات واضحة بشأنها خلال الفترة القادمة.

وقال العبري أن العالم بعد جائحة «كورونا» يختلف عما قبلها، مشيراً إلى أنها ازمة عالمية اثرت على جميع دول العالم دون استثناء، لكن دول مجلس التعاون من بداية الجائحة كان هناك تنسيق كبير وتعاون، كما كانت دول مجلس التعاون سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس.

وذكر أن جميع دول مجلس التعاون قدمت مجموعة من المبادرات والحزم لدعم الاقتصادات مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحد من التأثير هذه الجائحة على أعمالهم ومشاريعهم، وأيضا عملت الدول على ضمان تدفق السلع والخدمات خلال فترة الأزمة، وتحفيز الاقتصاد والحد من الاثار الاقتصادية لهذه الجائحة على القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك اجتماعات مستمرة ودورية لمتابعة موضوع أزمة «كورونا» والاتفاق على أي إجراءات للتعامل مع هذه الجائحة.

ولفت العبري إلى أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، موضحاً أن هذا المشروع بدا منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع الهامة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون ومنها مواجهة فقدان القدرة على التوليد.

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