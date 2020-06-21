المرحلة الأولى من الربط الخليجي عبر السكك الحديدية في 2023

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،خلال جلسة نظمتها وزارة المالية الإماراتية اليوم عبر الإنترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، أن المشروع الربط الخليجي الموحد عبر السكك الحديدية هو مشروع هام سيسهل انتقال كافة السلع بين الدول، ونأمل انطلاقه في 2025.

وأضاف العبري، خلال جلسة اليوم عبر الانترنت حول التكامل الاقتصادي الخليجي، أن هناك أجزاء من المشروع نفذتها دولة الإمارات بالفعل، وأيضا أجزاء اخري نفذتها المملكة العربية السعودية.

وأكد العبري انه من المتوقع ربط الإمارات والسعودية وعمان في المرحلة الاولي من المشروع بحلول 2023، بينما ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت في 2025، موضحاً أنه يجري تنفيذ المشروع حسب المخطط من أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون.

وقال العبري: أن هناك بعض الاعمال التنفيذية والتشريعية الخاصة بالمشروع الربط الخليجي الموحد عبر السكك الحديدية فيما يتعلق بمواصفات التشغيل، وحركة البضائع والركاب بين الدول يتم دراستها ومناقشتها في المجلس بالوقت الراهن، ونأمل ان ينطلق القطار بين جميع دول المجلس في 2025.

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