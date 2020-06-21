اقتصادية الشارقة تعيد فتح دور السينما ومراكز الترفيه والمزاد

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إعادة فتح دور السينما ومحلات المزاد ومراكز الترفيه واللياقة البدنية وخدمة صف السيارات، ضمن الخطة التدريجية لعودة النشاط الاقتصادي في الإمارة، بشرط استيفاء المنشآت لجميع الاشتراطات الوقائية، وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقا كمراعاة توقيت برنامج التعقيم الوطني، والتأكد من خضوع جميع الموظفين و الزوّار لفحص درجة الحرارة الإلزامي قبل دخول المنشأة، ووضع أجهزة تعقيم اليد في الأماكن المشتركة، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي (2 متر).

وحددت الدائرة عدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية ، تتضمن عدداً من التدابير والقواعد المفروضة على دور السينما ، حيث أكدت الدائرة أهمية عمل تعقيم مكثف بشكل يومي لجميع قاعات السينما والأماكن العامة بعد ساعات العمل، وضمان توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق المشتركة، وشددت على إلزامية تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع قاعات العرض عن طريق ترك مقعدين فارغين في الصف الأفقي وإبقاء صف عمودي فارغ، ويسمح لجميع المطاعم والكافتيريا في دور السينما بالعمل بشرط التزامهم بتطبيق الإجراءات الصادرة سابقاً بشأن التدابير الاحترازية للنشاط، وعلى دور السينما وضع لوحات إرشادية عن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية عن (كوفيد – 19)، وتعقيم قاعات السينما بعد نهاية كل عرض، والالتزام بمسافة التباعد عند شباك التذاكر (2 متر)، وإغلاق الشاشات الإلكترونية، وتشجيع العملاء على القيام بالحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت، ومنع توزيع اي كتيبات ترويجية حول الأفلام على المتعاملين، ويجب أن تنتهي جميع عروض الأفلام قبل ساعة من وقت التعقيم الوطني .

تشديد

وشددت دائرة التنمية الاقتصادية على مراكز الترفيه والتي تشمل ألعاب الأطفال و تأجير ألعاب الأطفال ، و محلات الإنترنت وتأجير الدراجات المائية وتأجير قوارب النزهة، و تأجير الدراجات الصحراوية ، ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية قبل الافتتاح وتعقيم جميع مراكز الترفيه وجميع الألعاب والمعدات داخله، وتهيئة الألعاب بحيث تكون هناك مسافة تباعد بين مستخدميها، وتعقيم الألعاب بعد كل جولة وقبل استقبال مرتادين جدد، ووضع معقمات في كل الأماكن المشتركة ، ووضع جهاز كاشف للحرارة عند المدخل، والسماح بدخول ما نسبته 50% من المتعاملين ، ومنع دخول من تتجاوز حرارته 38 درجة، وتغطية أماكن التلامس في الألعاب بالبلاستيك وتغييره باستمرار.

تعقيم

فيما طلبت من مراكز اللياقة البدنية تعقيم جميع مواقع الصالة الرياضية وجميع الأجهزة والمعدات، وإعادة توزيع الأجهزة الرياضية داخل الصالة بتطبيق التباعد بحوالي مترين بين كل جهاز (2 متر) ، ومنع تقديم خدمة التدليك والمساج وخدمة الساونا والبخار، وإزالة كافة الصحف والمجلات وبرادات المياه، وأن لا تتجاوز نسبة المتعاملين داخل المركز 50% من نسبة الطاقة الاستيعابية للمركز، ومنع تنظيم الفعاليات والبطولات في المركز، ويمكن للمتعاملين إزالة الكمامة أثناء التمارين الرياضية الشاقة فقط ، وعلى جميع المتعاملين إحضار مستلزماتهم الشخصية معهم (المناشف – فراش اليوغا)، ويسمح بتزويد الأطعمة والمشروبات مع مراعاة الضوابط الصحية المحددة للمطاعم والكافتيريا.

صف السيارات

وأكدت اقتصادية الشارقة على السماح بعودة خدمة صف السيارات وفق شروط محددة منها ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) والقفازات طوال فترة العمل وتبديلهم باستمرار بعد كل خدمة سيارة، واستخدام أغطية يمكن التخلص منها على عجلة القيادة ومقعد السيارة، وتوفير مناديل معقمة لاستخدامها قبل تسليم السيارة لمسح عجلة السيارة ومقبض ناقل الحركة ومفاتيح السيارة وأي سطح آخر يتم ملامسته من قبل الموظف، وإبقاء مكيف السيارة قيد التشغيل مع فتح نوافذ السيارة لبعض الوقت وتسليم السيارة لضمان تجديد وتنقية الهواء.

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