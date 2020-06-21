مشروع الاستحقاق المحاسبي.. خطوة مبتكرة تعزز ريادة الإمارات عالمياً

المصدر: وام

مثل نجاح الإمارات في إطلاق مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي خطوة رائدة ومبتكرة من شأنها تعزيز موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية كونها أول دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية تطبق مبدأ الاستحقاق المحاسبي.

ويسهم مشروع الاستحقاق المحاسبي في تعزيز ريادة الإمارات في الأداء الحكومي والمالي والاقتصادي تماشيا مع أفضل المعايير المتبعة عالميا كما يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي للحكومة الاتحادية عبر استخدام أدوات مبتكرة ومتطورة.

و يجسد مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي الثقة في الأداء المالي لمؤسسات الدولة وقدرتها على تطبيق النظام بكفاءة وجودة عالية في إدارة الموارد وترشيد النفقات وتوفير رؤية دقيقة وواضحة للبيانات المالية.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مشروع تطوير المحاسبة في حكومة دولة الإمارات من الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق خطوة بالغة الأهمية في مجال الإدارة المالية العامة ومن شأنها أن تعزز ريادة دولة الإمارات في الأداء الحكومي والمالي والاقتصادي تماشيا مع أفضل المعايير المتبعة عالميا في هذا الصدد.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد كانت ضمن المرحلة الأولى في تنفيذ المشروع وإطلاق النظام المالي الجديد بعد الانتهاء من عمليات حصر الأصول والأرصدة وتدريب الكوادر واعتماد التقارير والتحليلات المالية المطلوبة، وبدأت باعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق اعتبارا من مطلع يونيو الجاري.

وأكد أن التطبيق النهائي لجميع مراحل هذا المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات حيث سيوفر إطارا أفضل لتقديم بيانات مالية عالية الجودة وسيرتقي بإدارة الإنفاق الحكومي إلى مستويات أعلى وسيعزز مكانة دولة الإمارات على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.

من جهته قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في تصريح لـ"وام" إن الحكومة الرشيدة حريصة على حوكمة النظام المالي وتعزيز الرقابة المالية وتحقيق الكفاءة في الإنفاق بما يحقق رفاهية المواطن وجودة الحياة للمجتمع، مشيرا إلى أن مبدأ الاستحقاق المحاسبي من أهم الأدوات المالية التي تساهم في رفع كفاءة الإدارة المالية للجهات الحكومية وتحسين أدائها.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت عددا من الإجراءات والاستعدادات لتطبيق النظام منذ اللحظة الأولى لاختيارها ضمن المرحلة الأولى من التطبيق، حيث تم وضع خطة لتدريب الموظفين المعنيين في إدارة الموارد المالية بالهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم وضع خطة تفصيلية للتحول المحاسبي وتحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل، فضلا عن حصر جميع الأصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة وإضافتها إلى سجل الأصول، مع موافاة وزارة المالية بالبيانات والأرصدة المالية للذمم المدينة والالتزامات ومنافع الموظفين ليتم تحمليها على النظام المالي وتحضير بيان المركز المالي الافتتاحي لعام 2020، ليبدأ العمل فعليا بالنظام أول شهر يونيو الجاري.

ونجحت وزارة المالية في إطلاق نظام مالي متكامل يخدم التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي يتم عبره تسجيل كافة المعاملات والأرصدة والإغلاقات في الأول من يونيو الجاري وتحضير الأرصدة الافتتاحية لجميع الجهات الاتحادية حسب خطة التحول المعتمدة وتحويل كافة المعاملات والأرصدة والحسابات إلى مبدأ الاستحقاق /الإيرادات والمصاريف والالتزامات ومنافع الموظفين الإغلاقات الشهرية/ إضافة إلى إعداد سجل الأصول الشامل للحكومة الاتحادية والتدريب المستمر على الأنشطة والمعايير المحاسبية لكافة الجهات الاتحادية ووضع سياسات وأوراق عمل محاسبية توجيهية لتطبيق المحاسبة على اساس الاستحقاق ومواد تدريبية للمعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل توحيد البيانات المالية للحكومة الاتحادية كما أنه جاري العمل على تحديث دليل المعايير المحاسبية المعتمد.

كما تم ابتكار وتطوير حلول تقنية في تطبيقات النظام المالي الاتحادي ليتيح استخراج تقارير مالية تحتوي على بيانات أساس الاستحقاق وأساس النقدي المعدل بالوقت نفسه إضافة إلى التواصل المستمر مع الجهات الاتحادية والمستخدمين المعنيين للتأكد من فعالية وملائمة التطبيقات والتعديلات التي تم تطويرها بالنظام والأخذ بعين الاعتبار كافة الاقتراحات المقدمة لتطوير النسخة النهائية من النظام.

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