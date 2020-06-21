«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى فيينا

المصدر: فيينا - وام

استأنفت طيران الإمارات رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة النمساوية فيينا، ورحب مطار فيينا بالرحلة الأولى.وعبر مارتن جروس مدير طيران الإمارات في النمسا، عن سعادته باستئناف الرحلات المنتظمة، واستقبال الرحلة الأولى من دبي موضحاً أن طائرة «بوينغ 777»، وصلت مطار فيينا وعلى متنها 200 راكب لافتاً إلى أن رحلات الشركة المنتظمة استؤنفت إلى العاصمة النمساوية فيينا، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً. وأكد أن عودة رحلات الشركة المجدولة إلى فيينا تعد إشارة واضحة على أننا في طريقنا إلى العودة للحالة الطبيعية. وعن جهود الشركة خلال فترة أزمة «كورونا» أوضح جروس أن طيران الإمارات قامت مراراً وتكراراً برحلات شحن وتوصيل المساعدات الطبية.

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