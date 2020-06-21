استطلاع «البيان»: أسواق دبي تلتزم بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت النسبة الأكبر من المشاركين في استطلاع «البيان الاقتصادي» الأسبوعي التزام المحال والأسواق التجارية في دبي الإجراءات الاحترازية.

ورداً على سؤال «ما تقييمك لمستوى التزام المحال والأسواق التجارية في دبي بالإجراءات الاحترازية؟» أكد 82.1% من المشاركين في الاستبانة عبر موقع البيان الالكتروني ارتفاع مستوى الالتزام حيث أشار 50.7% منهم إلى أن الالتزام كامل مع 31.4% ممن أكدوا أن الالتزام متوسط فيما أشار 17.9% إلى أن الالتزام ضعيف. أما نتائج الاستبانة على موقع «تويتر» فأظهرت أن 82% يؤكدون التزام المحال والأسواق الإجراءات الاحترازية، حيث أشار 46% منهم إلى أن الالتزام كامل إضافة إلى 36% ممن أكدوا أن الالتزام متوسط فيما أشار 18% إلى أن الالتزام ضعيف.

وأوضح عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي أن نتائج الاستبانة تعكس ارتفاع وعي المستهلكين تجاه مستويات التزام المنشآت والمحال التجارية الإجراءات الاحترازية، ويأتي ذلك في ظل حملات التوعية المتواصلة التي تطلقها اقتصادية دبي عبر مختلف القنوات للتعريف بالتدابير الوقائية وتمكين المستهلك وتوضيح المنصات المتاحة أمامه لتوجيه الملاحظات والشكاوى بشكل عام بما فيها الشكاوى المرتبطة بعدم استيفاء التدابير الاحترازية في المتاجر. وأكد أهمية اتباع جميع الإجراءات الاحترازية من قبل كافة شرائح المجتمع أفراداً ومؤسسات، لافتاً إلى أن الجولات التفتيشية التي تجريها اقتصادية دبي تهدف للتأكد من التطبيق الكامل للتدابير الوقائية بهدف تعزيز قدرة منشآت وقطاعات الأعمال على مزاولة أنشطتها واستعادة زخم الحركة التجارية والاستثمارية بشكل تدريجي في بيئة آمنة ومتكاملة.

ودعا عبدالعزيز التناك المستهلكين إلى المساهمة في تعزيز مستويات الالتزام في الأسواق من خلال توجيه أي ملاحظات حول عدم تنفيذ التدابير من قبل أي متجر وذلك من خلال موقع consumerrights.ae وتطبيق مستهلك دبي أو تسجيل الشكاوى عبر مركز الاتصال 600545555.

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