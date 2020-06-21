الإمارات تتصدّر «الناشئة» في الإنفاق الاستهلاكي

المصدر: دبي- سيد صالح

صُنٍفَت الإمارات في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل الإنفاق الاستهلاكي الاختياري، أي الإنفاق على السلع التي تتجاوز الضروريات ويمكن تصنيفها ضمن الكماليات والسلع الترفيهية، بحسب تقرير حديث من «فيتش سوليوشنز» .وأفاد التقرير بأن نسبة الإنفاق الاستهلاكي الاختياري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بلغت 25% في 2019 وهي أحدث احصائية في هذا الشأن موضحاً أن الإمارات تصدرت الأسواق الناشئة بهذه النسبة في الانفاق الاستهلاكي الاختياري.

وأشار التقرير إلى أهمية عودة الانفاق الاستهلاكي الاختياري إلى معدلاته الطبيعية في مختلف أسواق العالم لمساعدتها على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الهائلة التي خَلًفَها فيروس «كورونا» .

وأوضاف أن الإمارات وغيرها من الأسواق الناشئة تعول كثيراً على عودة الانفاق الاستهلاكي الاختياري كأداة شديدة الأهمية من أدوات التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.

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