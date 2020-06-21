37.1 مليار درهم ودائع تستقطبها البنوك في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

استقطبت البنوك العاملة في الإمارات 37.1 مليار درهم ودائع جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما يؤكد ثقة العملاء باستقرار النظام المالي والاقتصادي للدولة.

وبلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية بنهاية مايو الماضي تريليوناً و865.2 مليار درهم مقارنة مع تريليون و828.1 ملياراً بنهاية فبراير بنمو 2.1%. وكثفت البنوك العاملة في الدولة خلال الأشهر الماضية حملاتها لجذب عملائها على إيداع أموالهم فيها وطرحت عروضاً بعوائد مجزية تصل بين 2% و3 %.

وبحسب إحصاءات المصرف المركزي كانت ودائع المقيمين داخل الدولة وراء نمو الودائع المصرفية حيث ارتفعت من تريليون و619.5 مليار درهم بنهاية فبراير إلى تريليون و662.6 ملياراً بنهاية مايو بزيادة 43.1 مليار درهم وبنمو 2.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز