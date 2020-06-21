مجلس المستثمرين بالخارج يتعاون مع كولومبيا

المصدر: دبي - البيان

عقد جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع خوان غابرييل بيريز رئيس هيئة الترويج للاستثمار في العاصمة الكولومبية بوغوتا، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك إضافة إلى التعرف على خطة الحكومة الكولومبية لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد أزمة كورونا العالمية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، شارك في الاجتماع سالم العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا ونوه بأن العلاقات الإماراتية - الكولومبية تشهد تطوراً ملحوظاً وأن هناك تقارباً بين الحكومتين.

أشار الجروان إلى أن المجلس يسعى إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين كولومبيا والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

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