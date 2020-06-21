37.1 مليار درهم ودائع جديدة بالبنوك خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

جذبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة من عملائها بمقدار 37.1 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية (مايو وأبريل ومارس)، ما يؤكد ثقة العملاء باستقرار النظام المالي والاقتصادي للدولة.

وأفادت أحدث إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ بنهاية مايو تريليوناً و865.2 مليار درهم مقارنة بتريليون و828.1 ملياراً بنهاية فبراير بزيادة 37.1 ملياراً ونمو2.1%. وكثفت البنوك خلال الأشهر الماضية حملاتها لجذب عملائها على إيداع أموالهم فيها وطرحت عروضاً بعوائد مجزية تصل إلى نسبة تتراوح بين 2% و3 %.

وكشفت الإحصاءات أن ودائع المقيمين داخل الدولة كانت السبب الرئيسي والأقوى لزيادة الودائع المصرفية بالجهاز المصرفي، حيث ارتفعت من تريليون و619.5 ملياراً بنهاية فبراير إلى تريليون و662.6 ملياراً بنهاية مايو بزيادة 43.1 ملياراً ونمو 2.7%، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين إلى 202.9 مليار بنهاية مايو، مقابل 208.6 مليارات بنهاية فبراير بانخفاض 5.7 مليارات، وتستحوذ ودائع المقيمين على 89.13% من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية مايو بينما تبلغ حصة ودائع غير المقيمين 10.87%.

وأفادت الإحصاءات بأن الجائحة أحدثت تغييراً في هيكلة الودائع المصرفية للمقيمين، حيث تزايدت ودائع تحت الطلب بينما تراجعت ودائع لأجل، وظهر هذا التغيير واضحاً بنهاية أبريل، ووفقاً لأحدث الإحصاءات فإن ودائع تحت الطلب سجلت أعلى ارتفاع شهري لها خلال السنوات الخمس بنهاية أبريل، حيث بلغت 651.8 ملياراً مقابل 630.6 ملياراً بنهاية مارس بزيادة 21.2 ملياراً ونمو 3.3%، بينما تراجعت ودائع لأجل من 719.6 ملياراً بنهاية مارس إلي 699.5 ملياراً بنهاية أبريل بانخفاض 20.1 ملياراً، علماً بأن ودائع لأجل كانت تشهد زيادة متواصلة خلال أشهر العام الماضي وحققت أعلى مستوياتها بنهاية ديسمبر 2019، حيث بلغت 738.5 ملياراً، بينما استقرت ودائع التوفير حيث بلغت بنهاية أبريل 183.3 ملياراً مقابل 183.4 ملياراً بنهاية مارس 2019.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الجائحة لم تؤثر بشكل ملحوظ على وضعية الودائع بالعملات في الجهاز المصرفي، حيث ما زالت ودائع الدرهم تحتل المكانة الأكبر، وبلغ إجمالي الودائع المصرفية بالدرهم بنهاية أبريل تريليوناً و71 ملياراً تشكل نسبة 69.8% من إجمالي الودائع بنهاية أبريل البالغة تريليوناً و534.6 ملياراً، بينما بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية 463.2 ملياراً تشكل نسبة 30.2%، وبلغت ودائع الدرهم بنهاية ديسمبر 2019 تريليوناً و44 ملياراً من إجمالي الودائع البالغة تريليوناً و510 مليارات درهم لتشكل نسبة 69.1%، بينما شكلت الودائع بالعملات الأجنبية البالغة 466.4 ملياراً نسبة 30.9%.

بنوك وطنية

أظهرت إحصاءات المركزي أن البنوك الوطنية استحوذت على غالبية ودائع المقيمين بنهاية أبريل حيث كان نصيبها ودائع بمقدار تريليون و319 مليار درهم بنسبة 86 %، وتوزعت هذه الودائع على ودائع بالدرهم بمقدار 947.4 مليار درهم وبنسبة 71.8 % بينما بلغت ودائع العملات الأجنبية بالبنوك الوطنية نحو 372 مليار درهم تشكل نسبة 28.2 %.

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