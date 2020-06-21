مجلس سيدات أعمال عجمان يعزز شراكاته

المصدر: عجمان - البيان

عزز مجلس سيدات أعمال عجمان خلال الظروف الراهنة وفي ظل العمل عن بُعد أداء خدماته المقدمة لعضواته من سيدات الأعمال والحاصلات على رخصة بدايات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن خطة ممنهجة لخدمة عضواته وتعزيز التواصل المستمر والمباشر معهن وتنويع الخدمات المقدمة وتطويرها بما يتواكب مع احتياجاتهن بهدف إحداث نقلة نوعية في مشاريعهن وتجارتهن وتسويق منتجاتهن.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إلى أن المجلس وقّع 3 مذكرات تعاون مع كل من «شركة أكشاك للتعامل الإلكتروني» بهدف توفير منصة تسوق إلكترونية لمنتجات عضوات مجلس، و«فصّل تريدينج» بهدف جمع أصحاب التجارة المنزلية المتخصصة بالأزياء للسيدات اللواتي يعملن في المنازل المسجلين لدى المجلس والعمل على توفير منصة إلكترونية لعرض منتجاتهن في السوق المحلي، إلى جانب توقيع مذكرة تعاون مع «مركز الوزن المثالي الطبي» لتقديم محاضرات تثقيفية دورية.

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