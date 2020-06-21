اتفاقية لدعم الصادرات الإماراتية المتوافقة مع الشريعة

المصدر: دبي- البيان

أبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»؛ شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، اتفاقية مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بهدف دعم الشركات الإماراتية، وزيادة الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال تقديم خدمات حماية الصادرات للشركات المحلية.

جاءت الاتفاقية تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه قبيل إطلاق فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أن الاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي فرصة حقيقية للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي، وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات.

واتفق الطرفان في مذكرة التفاهم، التي وقعها عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على العمل سوياً لتأسيس لجنة توجيه تكون مسؤولة عن عملية التخطيط والإشراف على تنفيذ أي من المشاريع، ضمن مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة، وسوف يتم مناقشة عدد الأعضاء، وهيكلية تنظيم وسبل التمويل، وجدول الاجتماعات وآلية العمل، وعملية اتخاذ القرار لهذه اللجنة من قبل الطرفين.

أهداف

يأتي توقيع الاتفاقية تماشياً مع الأهداف المشتركة للطرفين، لترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والترويج لقطاعات الاقتصاد الإسلامي عالمياً، وكذلك دعم مصدري المنتجات الحلال في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الاتفاقية على تعزيز الوعي حول حلول الائتمان التجاري الإسلامي، والحماية ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل (القائمة على التكافل)، وأدوات الحد من المخاطر، التي يمكن أن تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، ودعم نمو صادراتها ودخولها أسواق جديدة.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لتنظيم وإقامة برامج توعوية وورش عمل، لاطلاع شركاء المركز على أهمية الدور، الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات باعتبارها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، في تقديم حلول حماية التجارة ضد مخاطر عدم السداد والمخاطر التجارية والسياسية.

فرص

وقال عبدالله محمد العور: يتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبر شراكته الاستراتيجية وإبرام مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تعزيز الفرص، التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي أمام الشركات الإماراتية العاملة في مجال تصدير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وزيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال. وأضاف: تدعم مذكرة التفاهم توسيع الفرص، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصاً مع نمو الطلب عليها، باعتبارها من الأفضل من ناحية المواصفات القياسية. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات في قطاع الحلال على الصعيد العالمي، من خلال التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات.

التزام

من جهته، قال ماسيمو فالسيوني: من خلال حلول حماية الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، فإننا نؤكد التزامنا بدعم نمو الشركات الإماراتية، تماشياً مع رؤية الإمارات، ونحن نواصل تنفيذ خطة واضحة، لتحقيق أهدافنا من خلال التحالف مع الشركاء الاستراتيجيين، من داخل الدولة وخارجها. ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فنحن لا نهدف فقط إلى دعم مصدري المنتجات الحلال في الدولة، ولكن لنلعب دوراً مهماً أيضاً في تعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتطوير منتجات جديدة تناسب كل القطاعات.

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