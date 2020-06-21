المصدر: دبي - البيان

أطلقت اقتصادية دبي «دليل الالتزام التجاري» على الموقع الإلكتروني «consumerrights.ae» باللغتين العربية والإنجليزية، ويعزز الدليل الدور المنوط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، إلى جانب إسهامه في رفع نسب التزام التجار وتوجيههم نحو الممارسات المثالية، وتعزيز مستوى وعي المنشآت التجارية والمستثمرين، بالقوانين واللوائح والأنظمة والاشتراطات المعمول بها في دبي، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال متميزة للتجار والمستهلكين، وتقليل عدد المنشآت التجارية المخالفة. ويسلط الدليل الصادر عن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، الضوء على أبرز المعلومات التي يحتاجها التاجر لحماية نشاطه التجاري، والتي صنفتها اقتصادية دبي على النحو التالي: حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية الوكالات التجارية، حماية الأعمال، ممارسة الأنشطة التجارية، العروض والتنزيلات، والسحوبات والجوائز. ويقوم الدليل بشرح هذه المعلومات، لمساعدة التاجر على فهم الآليات المناسبة لممارسة الأعمال بناء على القوانين التجارية المعمول بها في الإمارة.

جهود متواصلة

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تتواصل جهود اقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في تعزيز بيئة العمل بالإمارة، بما يضمن حفظ حقوق التجار والمستهلكين، إلى جانب الحفاظ على جاذبية إمارة دبي للأعمال والأنشطة التجارية. ويأتي إطلاق «دليل الالتزام التجاري» ليؤكد هذه الجهود، من خلال تسليط الضوء على أبرز القواعد والضوابط اللازمة لحماية الأعمال وحقوق الملكية الفكرية للعلامات والوكالات التجارية، إلى جانب خلق بيئة تنافسية صحية، تسمح باستمرار العلاقات التجارية، وتحفظ حقوق الجميع. وأضاف: من هذا المنطلق، ندعو مجتمع الأعمال إلى التعاون معنا، من خلال الاطلاع على الدليل، المتوفر على الموقع الإلكتروني والالتزام بما ورد فيه من معلومات وتوجيهات وضوابط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقافة الوعي لدى الجميع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفهم كل طرف لمسؤولياته وواجباته وحقوقه، للوصول إلى أفضل الممارسات والحفاظ عليها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية لدى قطاع الأعمال.

ويستعرض الدليل سبل وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، سواء للعلامات التجارية أو الوكالات التجارية على حد سواء، وقد بلغ إجمالي عدد ملفات حقوق الملكية الفكرية المسجلة في دبي 5300 ملف بنهاية الربع الأول 2020، وتعتبر حقوق الملكية الفكرية من العناصر الضرورية في التجارة للحفاظ على حقوق الابتكارات الإبداعية، التصاميم، الشعارات، الأسرار التجارية، وغيرها.

أبرز العناصر

ويشير الدليل إلى أبرز العناصر التي يجب على أصحاب حقوق الملكية الفكرية، معرفتها فيما يتعلق بالعلامات التجارية وتشمل: الاسم التجاري والعلامة التجارية، المصنفات الفكرية، براءات الاختراع، تسجيل حقوق الملكية الفكرية، آلية تقديم شكوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية وشروط التقديم والرسوم، والبنود القانونية.

كما يسلّط الدليل الضوء على الوكالات التجارية وحماية حقوقها، ومنع التعدي عليها، ويوضح أهم العناصر التي يجب معرفتها حول الوكالات التجارية.

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