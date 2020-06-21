«اقتصادية أبوظبي» تطلق منصة «بوصلة المستثمر»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منصة «بوصلة المستثمر» الإلكترونية لمنشآت التراخيص الاقتصادية، التجارية والصناعية، في أبوظبي عبر موقعها الإلكتروني «www.adbc.gov.ae»، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز توجه حكومة الإمارة للتحول الرقمي الشامل لجميع خدماتها بما يخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، إن بوصلة المستثمر تمثل منصة إلكترونية تفاعلية مهمة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال والاستثمار في أبوظبي باعتبارها وسيلة مهمة تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من دراسة مشاريعهم الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات التي توفرها لتراخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمية في أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، من خلال توفير حلول ذكية وتقنية تسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم وتشجيعهم على المضي بسهولة في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية. وأضاف أننا نسعى إلى توفير منصة ذكية متكاملة تغني المستثمر عن البحث ومتابعة الحصول على المعلومات والبيانات لدراسة جدوى مشروعه.

وأشار إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «بوصلة المستثمر» هو بداية لمشروع كبير يضع أبوظبي على خارطة الاستثمار العالمية بطريقة ذكية وتفاعلية تمكن المستثمر من أي مكان بالعالم من اتخاذ قراره في الاستثمار بالإمارة.

من جانبه، أوضح راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن المرحلة الأولى من مشروع «بوصلة المستثمر» تتضمن بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في الإمارة كالاسم التجاري والأنشطة المرخصة وبيانات التواصل بما يوفر العديد من الخيارات أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمستهلكين على حد سواء، لتحديد مواقع المنشآت الاقتصادية المرخصة وتوزيعها الجغرافي وأماكن تجمعها بشكل دقيق في مناطق الإمارة الثلاث، أبوظبي والعين والظفرة.

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