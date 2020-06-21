«إن دي تي إنترناشيونال» تنتج بوابات للتعقيم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إن دي تي إنترناشيونال»، مزود خدمات تطهير وتعقيم معتمد في الإمارات، عن إطلاق بوابات تعقيم في الدولة، للمساعدة في عمليات التعقيم المستمرة لمكافحة جائحة (كوفيد 19).

تم تجهيز البوابات بنظام هيدروليكي متكامل، فعند المرور تقوم بخاخات النفق برش رذاذ مطهر، يقتل معظم الجراثيم والفيروسات، بما في ذلك (كوفيد 19).

وقال عمر الحنيطي المدير الإداري للشركة: تساعد بوابات التعقيم المنتجة في الإمارات في منع انتشار (كوفيد 19)، وستعمل هذه التقنية على تسريع عملية العودة إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

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