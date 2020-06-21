«إمداد» تتوسع بتقديم خدمات التطهير

المصدر: دبي- البيان

قدّمت «إسناد»، الشركة التابعة لمجموعة «إمداد»، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة، وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة، مجموعة واسعة من خدمات التطهير لـ«مركز سعادة كبار المواطنين» التابع لـ«هيئة الصحة بدبي»، وذلك في إطار توسعها، وتأكيداً على التزامها بدعم المجتمع الإماراتي.

وقدم فريق عمل «إسناد» المدرب بكفاءة عالية، والذي يستخدم معدات متقدمة وآمنة ومواد كيماوية صديقة للبيئة، خدمات تطهير شاملة في كل أنحاء المبنى، وذلك لمنع انتشار الجراثيم والمساهمة في تعزيز رفاهية المقيمين والزوار.

ويقع «مركز سعادة كبار المواطنين» في منطقة الممزر بإمارة دبي، وهو يُعنى بتعزيز صحة المسنين، وتوفير رعاية صحية استباقية للمرضى الداخليين والخارجيين، ومساعدتهم على اتباع نمط حياة صحي وأكثر استقلالية.

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