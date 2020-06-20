طيران الإمارات تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى فيينا

المصدر: وام

استأنفت طيران الامارات رحلاتها المنتظمة الى العاصمة النمساوية فيينا، ورحب مطار فيينا بالرحلة الأولى بعد الاستئناف.

وعبر مارتن جروس، مدير طيران الإمارات في النمسا، عن سعادته باستئناف الرحلات المنتظمة، واستقبال الرحلة الأولى من دبي.. موضحا أن طائرة الإمارات "بوينج 777"، وصلت إلى مطار فيينا وعلى متنها أكثر من 200 راكب، لا فتا إلى ان رحلات الشركة المنتظمة استؤنفت إلى العاصمة النمساوية فيينا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وأكد جروس أن عودة رحلات الشركة المجدولة إلى فيينا، تعد إشارة واضحة على أننا في طريقنا إلى العودة للحالة الطبيعية.

وعن جهود الشركة خلال فترة أزمة وياء كورونا المستجد، أوضح جروس أن طيران الامارات قامت مرارا وتكرارا برحلات شحن وتوصيل المساعدات الطبية وقدمت مساهمة مهمة في حماية المواطنين من الوباء.

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