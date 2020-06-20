"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى فيينا

المصدر: فيينا – وام

استأنفت طيران الإمارات رحلاتها المنتظمة الى العاصمة النمساوية فيينا، ورحب مطار فيينا بالرحلة الأولى بعد الاستئناف.

وعبّر مارتن جروس، مدير طيران الإمارات في النمسا، عن سعادته باستئناف الرحلات المنتظمة، واستقبال الرحلة الأولى من دبي، موضحاً أن طائرة الإمارات "بوينغ 777" وصلت إلى مطار فيينا وعلى متنها أكثر من 200 راكب، لافتاً إلى أن رحلات الشركة المنتظمة استؤنفت إلى العاصمة النمساوية فيينا بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.

وأكد جروس أن عودة رحلات الشركة المجدولة إلى فيينا تعد إشارة واضحة إلى أننا في طريقنا إلى العودة للحالة الطبيعية.

وعن جهود الشركة خلال فترة أزمة وياء كورونا المستجد، أوضح جروس أن طيران الإمارات قامت مراراً وتكراراً برحلات شحن وتوصيل المساعدات الطبية، وقدمت مساهمة مهمة في حماية المواطنين من الوباء.

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