اقتصادية أبوظبي تطلق منصة "بوصلة المستثمر" التفاعلية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منصة "بوصلة المستثمر" الالكترونية لمنشآت التراخيص الاقتصادية "التجارية والصناعية" في إمارة أبوظبي عبر موقعها الالكترونيwww.adbc.gov.ae ، وذلك في إطار مبادراتها الرامية الى تعزيز توجه حكومة امارة ابوظبي للتحول الرقمي الشامل لجميع خدماتها بما يخدم المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة: إن بوصلة المستثمر تمثل منصة الكترونية تفاعلية هامة تعزز من تنافسية قطاع الاعمال والاستثمار في إمارة ابوظبي باعتبارها أداة أو وسيلة هامة تمكن المستثمرين ورجال الاعمال من دراسة مشاريعهم الاستثمارية من خلال قاعدة البيانات التي توفرها لتراخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمية في أبوظبي.

وأكد معاليه حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وذلك من خلال توفير حلول ذكية وتقنية تسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم وتشجيعهم على المضي بسهولة في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية.

وأضاف: "إننا نسعى الى توفير منصة ذكية متكاملة تغني المستثمر عن البحث ومتابعة الحصول على المعلومات والبيانات لدراسة جدوى مشروعه كما توجه الشركات والافراد والمستهلكين والزوار الى الاماكن التجارية والخدمية في الإمارة مما يسهل عليهم الوصول الى متطلباتهم بسهولة".

وأشار الى أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع بوصلة المستثمر هو بداية لمشروع كبير يضع إمارة ابوظبي في خارطة الاستثمار العالمية بطريقة ذكية وتفاعلية تمكن المستثمر من أي مكان في العالم الى اتخاذ قراره في الاستثمار بالإمارة وذلك بفضل ما تمتلكه من قاعدة بيانات متكاملة وخدمات رقمية ذكية وإجراءات سهلة لممارسة الاعمال وخيارات متاحة للاستثمار.

من جانبه أوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن المرحلة الأولى من مشروع بوصلة المستثمر تتضمن بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي كالاسم التجاري والأنشطة المرخصة وبيانات التواصل بما يوفر العديد من الخيارات امام المستثمرين ورجال الاعمال والمستهلكين على حد سواء لتحديد مواقع المنشآت الاقتصادية المرخصة وتوزيعها الجغرافي وأماكن تجمعها بشكل دقيق في مناطق الامارة الثلاث ابوظبي والعين والظفرة.

وأضاف: "أطلقنا منصة بوصلة المستثمر عبر موقع الدائرة الالكتروني لتوفير معلومات واضحة عن مواقع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في إمارة أبوظبي، مما يمكّن أصحاب الأعمال من التعرف عليها عبر تحديد نوع الأنشطة المرخصة في مختلف مناطق الإمارة، الامر الذي يساعدهم على تحديد أهم القطاعات والفرص الاستثمارية المناسبة لبدء أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية".

وأشار راشد عبد الكريم البلوشي الى أن بوصلة المستثمر للمنشآت الاقتصادية في ابوظبي تعكس جهود الدائرة الرامية الى تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الأعمال، وتوفير كافة البيانات والخدمات والتسهيلات المطلوبة".

وتوفر صفحة بوصلة المستثمر فرصة البحث عن المواقع الاستثمارية من خلال تحديد الرقعة الجغرافية المستهدفة للاستثمار في مناطق الامارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة مما يتيح معلومات مهمة عن الأنشطة المرخصة المتواجدة في هذه الرقعة.

كما تصنف بوصلة المستثمر الأنشطة الاقتصادية من الأكثر عددا الى الأقل حيث يبلغ اجمالي عدد الأنشطة المعرفة لدى مركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة 3031 نشاطا تجاريا وسياحيا فيما يبلغ عدد الأنشطة الصناعية المعرفة لدى مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة 945 نشاطا وذلك حسب تصنيف ISIC 4.0.

وتمتلك صفحة البوصلة خاصية البحث عن منتجات صنع في أبوظبي بالنسبة للقطاع الصناعي بما يدعم المنتج المحلي الامر الذي يساعد المستثمر الصناعي في الحصول على مدخلات الصناعة ومتطلبات ممارسة نشاطه الصناعي من السوق المحلي في إمارة أبوظبي. كما تساعد المستهلك في البحث عن منتجات القطاع الصناعي بالإمارة، ويتم عرض المنشآت الصناعية التي تنتج هذه المنتجات على الخريطة الجغرافية للإمارة بمناطقها الثلاث.

كما توفر بوصلة المستثمر إمكانية البحث عن الرخصة وفروعها ومنافذ البيع عبر ادخال الاسم التجاري بالإضافة الى عرض الخدمات اللازمة والمكلمة لممارسة النشاط الصناعي بما يعزز من سلسلة التوريد المحلي للمنتجات الصناعية. وكذلك قاعدة بيانات متكاملة للرخص الصناعية ضمن قطاع الخدمات الداعم للقطاع الصناعي.

وتقدم البوصلة مؤشر ايجارات الوحدات العقارية من خلال لوحة الكترونية توضح القيمة الإيجارية للوحدات في مناطق ابوظبي الثلاث الامر الذي يمكن المستثمر من تحديد ميزانية مشروعه الاستثماري والنفقات باعتبار الايجار أحد اهم المصروفات والنفقات لأي مشروع تجاري او استثماري.

ولا تكتفي بوصلة المستثمر من تقديم بيانات الأنشطة الاقتصادية ولكنها أيضا تقدم باقة معلومات متكاملة عن الخدمات الأخرى كالمطاعم والفنادق والمواصلات والمرافق الخدمية الأخرى التي توضح للمستثمر مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة التي يرغب الاستثمار بها.

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