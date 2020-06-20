اتفاقية لدعم وزيادة الصادرات الإماراتية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

المصدر: البيان الإلكتروني

أبرمت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف دعم الشركات الإماراتية وزيادة الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تقديم خدمات حماية الصادرات للشركات المحلية.

جاءت هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أكد سموه قبيل إطلاق فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، أن الاطلاع على نظام الاقتصاد الإسلامي فرصة حقيقية للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات.

اتفق الطرفان في مذكرة التفاهم التي وقعها كل من عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات على العمل سوياً لتأسيس لجنة توجيه تكون مسؤولة عن عملية التخطيط والإشراف على تنفيذ أي من المشاريع ضمن مجالات التعاون المنصوص عليها في المذكرة، وسوف يتم مناقشة عدد الأعضاء وهيكلية تنظيم وسبل التمويل وجدول الاجتماعات وآلية العمل وعملية اتخاذ القرار لهذه اللجنة من قبل الطرفين.

أهداف مشتركة

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الأهداف المشتركة للطرفين لترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي والترويج لقطاعات الاقتصاد الاسلامي عالمياً، وكذلك دعم مصدري المنتجات الحلال في الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستركز الاتفاقية على تعزيز الوعي حول حلول الائتمان التجاري الإسلامي والحماية ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل (القائمة على التكافل) وأدوات الحد من المخاطر، التي يمكن أن تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً ودعم نمو صادراتها ودخولها أسواق جديدة.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لتنظيم وإقامة برامج توعوية وورش عمل لاطلاع شركاء المركز على أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات باعتبارها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، في تقديم حلول حماية التجارة ضد مخاطر عدم السداد والمخاطر التجارية والسياسية. كما تشارك الشركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التي ينظمها المركز والتي تركز على الصادرات والتمويل الإسلامي وسوف يكون المركز على اتصال دائم مع الاتحاد لائتمان الصادرات وسيسمح لها بالاطلاع على منشورات المركز الدورية.

وتقضي الاتفاقية بأن يتخذ المركز الخطوات اللازمة للربط بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالاقتصاد الإسلامي بهدف نقل المعرفة حول أدوات التمويل التجاري الإسلامي، مثل حماية الائتمان التجاري للصادرات المتوافق مع الشريعة الإسلامية ونوافذ التمويل التجاري الإسلامي وأنشطة التأمين على أساس (التكافل وإعادة التكافل) وفقا للشريعة الإسلامية.

فرص عالمية

ومن جانبه، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "يتطلع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبر شراكته الاستراتيجية وإبرام مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تعزيز الفرص التي تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي أمام الشركات الإماراتية العاملة في مجال تصدير المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وزيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا المجال.

وأضاف: "تدعم مذكرة التفاهم توسيع الفرص وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة مع نمو الطلب عليها، باعتبارها من الأفضل من ناحية المواصفات القياسية.

وأشار العور إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات سوف تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع الحلال على الصعيد العالمي من خلال التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في الإمارات وإطلاق عدد من المبادرات الداعمة للمنتجات الحلال، بالإضافة الى الفعاليات التي تسلط الضوء على مزايا الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي فضلاً عن معرض عالم الأغذية الحلال، منوهاً إلى أن إطلاق علامة الحلال من هيئة الإمارات المواصفات والمقاييس ساهم في منح مصداقية عالمية أكبر لدولة الإمارات وإمارة دبي لريادة هذا القطاع.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "من خلال حلول حماية الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، فإننا نؤكد التزامنا بدعم نمو الشركات الإماراتية، تماشيا مع رؤية القيادة الحكيمة بدولة الإمارات. ونحن نواصل تنفيذ خطة واضحة لتحقيق أهدافنا من خلال التحالف مع الشركاء الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة. ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فنحن لا نهدف فقط إلى دعم مصدري المنتجات الحلال في الدولة، ولكن لنلعب دورا مهما أيضاً في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتطوير منتجات جديدة تناسب كافة القطاعات."

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