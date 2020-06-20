دبي أفضل مدينة لتقنية «5G» إقليمياً والسادسة عالمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تصدرت دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على قائمة أفضل المدن في استخدامات وتطبيقات تقنية الجيل الخامس «5G» من تقنيات الاتصالات في 2020، كما صُنفت في المركز السادس عالمياً، بالمشاركة مع هونغ كونغ، على نفس القائمة.

وأصدرت شركة «بزنس فايبر» البريطانية، المتخصصة في الدراسات المتعلقة بخدمات الانترنت والهواتف الذكية هذه القائمة، التي صنفت فيها أفضل مدن العالم استناداً إلى عدد مراكز الخدمة الساخنة لتحويل اتصالات الجيل الخامس إلى اشارات «واي فاي» فائقة السرعة على الهواتف الذكية، الحواسب النقالة، وغيرها من الأجهزة الحديثة.

وبلغ عدد مراكز الخدمة لتقنية الجيل الخامس في دبي 8 مراكز، لتتفوق بذلك على نيويورك، شنغهاي، شنزن وغوانزو، ومكة المكرمة، التي اقتسمت المركز التاسع.

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