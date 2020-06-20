تقرير: «مبادلة» نموذج للاستثمار المستقبلي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف المنتدى الاقتصادي العالمي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بأنها نموذج مثالي للاستثمار المستقبلي والتوجه صوب أنماط جديدة من المشروعات القادرة على توليد عائدات مستدامة بما يتماشى مع الفكر الجديد الذي يسود العالم حالياً، الداعي إلى تعزيز الاقتصاد المستدام.

وأصدر المنتدى تقريراً بعنوان «الاستثمار التحويلي: تحويل المخاطر المنهجية العالمية إلى عائدات مستدامة»، يتضمن عدداً من دراسات الحالة التي تستعرض تجارب لمالكي أصول وصناديق استثمارية سيادية حول العالم في الاستثمار التحويلي، أي اختيار مشروعات أقل في درجة المخاطرة وأكثر استدامة في عائداتها.

وخصص التقرير دراسة حالة للحديث عن «مبادلة» باعتبارها أحد الكيانات الاستثمارية الناجحة في هذا النمط الاستثماري الذي يمثل مستقبل الاستثمار في العالم.

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