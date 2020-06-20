رافعات البناء تباشر تشييد أعلى فندق في العالم بدبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

عادت رافعات البناء مجدداً إلى موقع بناء برج «سيل» في دبي، الذي سيصبح عند إنجازه أواخر عام 2022 أو في أوائل عام 2023، أعلى فندق في العالم.

وتظهر صور حديثة حصل عليها «البيان الاقتصادي» عودة آليات البناء والعمال إلى موقع المشروع في منطقة دبي مارينا، حيث يطل مباشرة على مياه الخليج العربي. وكانت أعمال البناء قد انطلقت في عام 2016 وتوقفت عند الانتهاء من الأساسات ليجري استئنافها أخيراً.

وطبقاً لبيانات برج «سيل»، فسيضم 1209 غرف وأجنحة ومساكن فاخرة موزعة على 82 طابقاً، واجتهدت الشركة المصممة «NORR» في الاستفادة من هذا الارتفاع إلى الحد الأقصى من خلال تشييد منصة مراقبة زجاجية على سطح البرج لتضمن للزوار الاستمتاع بالمناظر والإطلالات البانورامية على ناطحات السحاب في دبي مارينا ونخلة جميرا ودبي هاربور في مياه الخليج. ويبلغ ارتفاع برج «سيل» 360.4 متراً، وهو أعلى من ارتفاع «جيفورا دبي» المصنف كأعلى فندق بالعالم في الوقت الراهن على ارتفاع 356 متراً من 75 طابقاً.

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