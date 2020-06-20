الإمارات من أقل الأسواق الناشئة تأثراً بالجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «غلوبال فاينينس» الأمريكية أن الإمارات تُعَد من أقل الأسواق الناشئة تأثراً بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19»، في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت المجلة في تقرير أنه على الرغم من كون هذه التداعيات قد طالت الجميع، ولم تترك سوقاً إلا وأصابتها بأضرار اقتصادية متفاوتة، إلا أن هناك بعض الأسواق التي نجحت في التخفيف من حدة الأضرار نوعاً ما والتقليل من تأثيراتها السلبية، بالمقارنة بغيرها. وأوضح التقرير أن الإمارات تُعد واحدة من أبرز الأسواق التي نجحت في ذلك، حيث يُعَد حجم تضررها من تداعيات «كوفيد 19» أقل نسبياً من باقي الأسواق، خصوصاً الأسواق الناشئة.

وأضاف أن الدليل على هذا النجاح هو جاذبية الإمارات للمستثمرين الأجانب وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

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