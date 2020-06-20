40 % من سيولة الأسواق الأسبوعية لـ 4 أسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط نشاط على أسهم البنوك وجني أرباح استهدف قياديات العقار، فيما تجاوزت السيولة 2.3 مليار درهم استحوذت أسهم «اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«الاتحاد العقارية» و«إعمار» على 40% منها.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.17% إلى 4345.28 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات، فيما انخفض سوق دبي 1.18% إلى 2078.38 نقطة وسط هبوط شبه جماعي عدا البنوك والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 2.33 مليار درهم، موزعة بواقع 1.34 مليار في دبي و989 مليوناً في أبوظبي، وجري التداول على 2.11 مليار سهم، منها 1.84 مليار في دبي، و272.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 33.3 ألف صفقة.

فتح الأنشطة

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق المحلية سجلت أداءً متبايناً، حيث كان لمعاودة فتح الأنشطة التجارية من مراكز تجارية إلى حركة طيران، إضافة إلى عودة الموظفين في الدوائر الحكومية إلى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين على وقع التفاؤل بأن مرحلة التعافي قد بدأت محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف لــ«البيان الاقتصادي»، أن تذبذب الأسواق العالمية والإقليمية يرجع إلى ترقب المستثمرين لبوادر تحسن الاقتصاد العالمي وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.31% مع صعود «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» فيما انخفض «أبوظبي الأول» 0.18%، وزاد قطاع العقار 3.35% نتيجة نمو «الدار» 1% و«رأس الخيمة العقارية» 1.72%.

وصعد أيضاً قطاع الاتصالات 2.93% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونما قطاع الاستثمار 0.63% على أثر ارتفاع «العالمية القابضة» 1.07% رغم انخفاض «إشراق» 6.12% واستقرار «الواحة كابيتال»، بينما انخفض قطاع الطاقة 0.74% مع هبوط «دانة غاز» 0.15% و«طاقة» 3% و«ادنوك للتوزيع» 0.67%.

هيمن «اتصالات» على النشاط بسيولة 246.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 241.5 مليون درهم، ثم «الدار» جاذباً 168.7 مليون درهم. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 17.74% تلاه «الشارقة للأسمنت» 14.92% ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» 12%، فيما حقق «ريم للاستثمار» أكبر انخفاض بنسبة 12.28% تلاه «أسمنت الخليج» 7.27%، ثم «جلفار» 7.14%.

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 40.34 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 40.34 مليون درهم موزعة بواقع 6.6 ملايين للعرب و6.6 ملايين للخليجيين و27.16 مليوناً للمواطنين.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 4.68% مع هبوط «إعمار العقارية» 5.56% و«الاتحاد العقارية» 7.12% و«إعمار مولز» 4.48% و«داماك» 1.76% و«إعمار للتطوير» 4.55% فيما صعد «أرابتك» 0.66%، ونزل قطاع الاستثمار 7.95% مع تراجع «دبي للاستثمار» 10.32% و«سوق دبي المالي» 1.11%.

وهبط قطاع النقل 0.6% بعد هبوط «العربية للطيران» 3.42% و«الخليج للملاحة» 0.96% في مقابل ارتفاع «أرامكس» 1.77%، فيما ارتفع قطاع البنوك 2% مع صعود «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» 2.06% و2.22% على التوالي.

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات بسيولة 210 ملايين درهم، تلاه «إعمار العقارية» 184.2 مليون درهم، ثم «أمانات» 162 مليون درهم، كما حقق أكبر ارتفاع بنسبة 12.24% تلاه «تبريد» 4.28% ثم «دبي التجاري» 3.45%، فيما كان «غلفا للمياه» الأكثر انخفاضاً 23.74% تلاه «دبي للاستثمار» 10.32% يليه «المدينة للتمويل» 8.5%.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 53.4 مليون درهم منها 37.7 مليوناً للعرب و15.7 مليوناً للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 53.4 مليون درهم، موزعة بواقع 42.58 مليوناً للأجانب و10.85 ملايين للمواطنين.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 133.3 مليون درهم، ونحو البيع بسوق دبي بصافي استثمار 116.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 116.2 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 133.3 مليون درهم.

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