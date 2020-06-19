«الجرّافات البحرية» توزّع 62.5 مليون درهم نقداً

المصدر: أبوظبي – البيان

أفادت «الجرافات البحرية الوطنية» بأنها تسلمت طلبًا من مساهمين يملكون ما يتجاوز 10% من رأس المال باستبدال بند عدم توزيع الأرباح بآخر جديد.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي، أن البند الجديد يتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين 25% من رأس المال بما يعادل 62.5 مليون درهم عن العام الماضي. ونوهت الشركة إلى حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بإضافة البند الجديد، وبالتالي يكون بند عدم توزيع الأرباح المنشور في جدول الأعمال لاغيًا.

وأغلق السهم في سوق أبوظبي أمس مرتفعاً 0.32% عند 3.1 دراهم بعد تداول 506.27 آلاف سهم بقيمة 1.56 مليون درهم من خلال 5 صفقات.

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