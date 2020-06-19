المنتدى الاقتصادي: الإمارات تُسرّع تعزيز المهارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات من أبرز دول العالم في الاهتمام بقضية سد الفجوة في المهارات لدى كوادرها الحكومية، موضحاً أن الدولة تمضي بخطى متسارعة على طريق تعزيز المهارات الوظيفية المتنوعة لدى المسؤولين بمختلف درجاتهم في هيئاتها ومؤسساتها الحكومية.

وأوضح أن عدة جهات حكومية وأيضاً شركات ومؤسسات خاصة في الإمارات تتعامل مع قضية تعزيز المهارات باهتمام شديد، تمنحها أولوية قصوى وتخصص لها حصصاً ليست قليلة من ميزانياتها من خلال أنظمة تدريبية عصرية تضمن الارتقاء بالمهارات الوظيفية ومجاراة الموظفين في قدراتهم لنظرائهم في دول العالم المتقدمة.

وأضاف أن اهتمام هذه الجهات في الإمارات بسد الفجوة في الإمارات ينبع من اتجاه عام تتبناه الدولة يتمثل في النظر إلى مبدأ تعزيز المهارات كاستثمار ناجح في المستقبل. وأفاد المنتدى بأن هذه الجهات الإماراتية تعد من أبرز الشركاء لمنصة «تشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد» التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً لغرض تعزيز المهارات لدى الموظفين الحكوميين في مختلف دول العالم.

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