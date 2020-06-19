«كابيتال أنتليجنس» تؤكد تصنيف بنك المشرق

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال أنتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى الطويل لدى «بنك المشرق» عند «A»، وكذلك ثبتت المؤسسة تصنيفها للعملات الأجنبية على المدى القصير لدى البنك عند «1A»، وكلا التصنيفين من الدرجة المتوسطة العليا، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة حديثاً.

وأفادت «كابيتال أنتليجنس» في تقريرها أنها ثبتت أيضاً النظرة المستقبلية المستقرة للبنك.

كما صنفت المؤسسة كلاً من القدرة المالية الذاتية، والقوة المالية الجوهرية لدى «بنك المشرق» عند «bbb».

وأخيراً صنفت المؤسسة العالمية مستوى الدعم غير التقليدي، الذي يحظى به «بنك المشرق» عند درجة شديدة الارتفاع.

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