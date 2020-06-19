البنوك تدعم مكاسب سوق دبي للجلسة الثالثة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك، التي ضغطها بدورها على سوق العاصمة مع تعرضها لعمليات جني أرباح وعمليات بيع محدودة.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.36% إلى 2078.38 نقطة بدعم رئيسي من صعود أسهم البنوك رغم هبوط العقار والاستثمار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.71% إلى 4345.28 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 671 مليون درهم موزعة بواقع 372.9 مليوناً في دبي و298 مليوناً في أبوظبي. وجرى التداول على 310.1 ملايين سهم منها 98.69 مليوناً أبوظبي دبي و211.4 مليوناً في دبي، من خلال 6864 صفقة. واستحوذت 8 أسهم على نحو 75% من السيولة بواقع 497.6 مليون درهم تصدرها «اتصالات» 105.8 ملايين و«أبوظبي الأول» 90.08 مليوناً و«الدار» 62.7 مليوناً و«أبوظبي التجاري» 61.2 مليوناً و«الإمارات دبي الوطني» 49.25 مليوناً و«إعمار العقارية» 45.49 مليوناً و«أمانات» 45.29 مليوناً و«دبي الإسلامي» 37.6 مليوناً.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.05% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.02% و«دبي الإسلامي» 2.06%، بينما انخفض قطاع الاستثمار 2.06% مع هبوط «دبي للاستثمار» 2.59% و«سوق دبي» 1.11%.

ونزل قطاع العقار 1.2% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.81% و«أرابتك» 0.97% و«إعمار للتطوير» 0.47%، فيما ارتفع «إعمار مولز» 0.79%، ونزل قطاع النقل 0.37% مع هبوط «العربية للطيران» 0.88%، فيما استقر «أرامكس» وارتفع «الخليج للملاحة» 0.98%.

وحقق «أمانات» أكبر نسبة صعود بنحو 3.69% ليصل إلى 0.87 درهم مسجلاً أكبر مستوى سعري منذ منتصف ديسمبر 2019، فيما كان «داماك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.19% ليغلق عند 0.66 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.32% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.72% و«أبوظبي التجاري» 1.34%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.07%، كما نزل قطاع الاستثمار 3.91% مع هبوط «الواحة كابيتال» 4.97% و«العالمية القابضة» 3.87%، و«إشراق» 4.17%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.36% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الطاقة 1.28% مدفوعاً بمكاسب «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 1.25% و1.72% على التوالي، نما قطاع العقار 0.91% نتيجة ارتفاع «الدار» 1.13%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 2.2%.

وحقق «الشارقة للإسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92% ليغلق عند 0.74 درهم، فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً ملامساً النسبة القصوى بنحو 4.97%.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن إتاحة الفرصة للمستثمرين لمناقشة مجلس الإدارة في أداء الشركة وخطتها للفترة القادمة هو حق من حقوقهم في الجمعية العمومية للشركة؛ ودعتهم للحرص دائماً على المشاركة الفعالة والإدلاء بتصويتهم على جميع القرارات فيما يتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحتهم كمساهمين.

إفصاحات

- أعلنت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» تعيين خالد الشميلي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي بالإنابة عوضاً عن خالد المنصوري اعتباراً من 17 يونيو وحتى إشعار آخر.

- حققت شركة «دار التمويل» أرباحاً صافية بنحو 1.2 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 15.5 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

- انتخب مجلس إدارة «داماك» حسين سجواني رئيساً لمجلس الإدارة وفاروق أرجمند نائباً له.

- يتخذ مجلس إدارة «دار التكافل» قراراً بالتمرير في 22 يونيو بخصوص إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للشركة.

- يجتمع مجلس إدارة «الفردوس القابضة» في 23 يونيو للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

- سجلت شركة «اللاينس للتأمين» أرباحاً صافية بنحو 10.26 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 13.53 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

- ارتفعت أرباح «الصقر للتأمين» إلى 6.56 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.42 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

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