1.96 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 1.96 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 528 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 95 مبايعة للأراضي، بقيمة 538.3 مليون درهم و433 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 625.41 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم. وسجلت الرهونات 595.58 مليون درهم، منها 109 رهونات أراض بقيمة 519.29 مليون درهم، و84 رهن فلل وشقق، بقيمة 76.29 مليون درهم، أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 131 مليون درهم، ورهن بمنطقة البرشاء الأولى، بقيمة 63 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 200.99 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة، بقيمة 108 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي، بقيمة 51 مليوناً.

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