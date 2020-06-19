ارتفاع الطلب على وحدات التجزئة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة عزيزي للتطوير العقاري، أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الطلب على وحدات التجزئة، التي يبلغ عددها 700 وحدة، عبر مشاريعها في دبي.

ومنذ يناير 2020، باعت الشركة 75 وحدة في مشروعها ريفيرا بمدينة محمد بن راشد، و40 وحدة في الفرجان، و19 وحدة في مدينة دبي الطبية، و6 وحدات في جبل علي، و5 أخرى في نخلة جميرا، وواحدة في مدينة دبي للاستوديوهات، ليصبح إجمالي الوحدات المباعة إلى 146 وحدة.

وسجلت الشركة أيضاً زيادة في عدد الاستفسارات بنسبة 60 %، مع ارتفاع عدد المكالمات، التي يتم تحويلها إلى قسم المبيعات. وتمثل وحدات التجزئة في منطقة البوليفارد في عزيزي ريفيرا استثماراً ذكياً.

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