إجراءات لمعالجة خسائر «الإمارات للمرطبات»

المصدر: أبوظبي – البيان

كشفت شركة «الإمارات للمرطبات» عن إجراءاتها لمعالجة الخسائر المتراكمة التي بلغت 16.35 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 54.52 % من رأس المال.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن مبادرات توفير التكاليف التي تم اتخاذها في الربع الأخير من العام الماضي من خلال تخفيض مكونات التكلفة الثابتة، وإعادة هيكلة وترشيد تكلفة أسطول توزيع المبيعات، وإعادة هيكلة الموارد البشرية وإغلاق إحدى منشآت التصنيع أدى إلى انخفاض كبير في صافي خسائر الربع الأول من العام الجاري، حيث تراجعت الخسارة بنسبة 80 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اقترح دمج الاحتياطي القانوني والإلزامي مع الخسائر المتراكمة بشرط الموافقة النهائية في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

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