«نخيل» تفتتح نادياً بقرية «ورسان»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، «نادي ورسان»، أحدث مركز مجتمعي للمطاعم والترفيه، والذي يقدم مجموعة من العروض الحصرية المميزة على المطاعم ورسوم الاشتراك الخاصة بالعضوية وذلك لجميع سكان دبي.

ويقدم «نادي ورسان»، الواقع على حافة مجتمع «قرية ورسان»، عرضاً حصرياً للاشتراك بالعضوية المخصصة للعائلات بقيمة 4620 درهماً، على أساس شخصين بالغين وطفلين، والتي ستتيح لهم الوصول إلى جميع المرافق الرياضية، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على المطاعم، كما تتوفر أيضاً عضوية لحوض السباحة فقط وعضوية للصالة الرياضية فقط، مع خصم بنفس النسبة على المأكولات والمشروبات، كما سيتمتع الضيوف من غير الأعضاء أيضاً بخصم بنسبة 20 % طوال شهر يونيو الجاري.

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